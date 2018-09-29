Кандидат на пост главы ДНР пострадал при взрыве

При взрыве в Донецке пострадал кандидат на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Хакимзянов, сообщает РИА «Новости».

Об этом заявил член компартии ДНР Геннадий Фоменко.

По его словам, в момент взрыва внутри здания находилось около 50 человек. Также пострадали две женщины.

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Он отметил, что на месте взрыва найден пакет, внутри все сгорело.

Ранее депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский сообщил, что при взрыве в Донецке пострадали три человека.

31 августа этого года глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар». Также при взрыве пострадал министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.