Саакашвили призвал отправить Порошенко под суд

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что украинский лидер Петр Порошенко подвел всех украинцев и может быть предан суду, передает РИА «Новости».

«Порошенко я пожелаю найти хорошего адвоката, который будет защищать его, когда его будут судить за коррупцию, хищения многомиллиардного имущества Украины и то, что он использовал государственную власть для личного обогащения, подвел всех украинцев, и, может быть, за государственную измену», — заявил Саакашвили.

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Как утверждает экс-президент Грузии, у Порошенко была возможность стать величайшим правителем в истории Украины, однако украинский президент, по словам Саакашвили, променял ее «на несколько миллиардов долларов».

«Он мог бы стать более великим, чем Мазепа или Хмельницкий. Он мог бы стать новым Черчиллем Европы. Я верил в его амбицию, а у него одна амбиция — лавочника с бессарабского привоза», — добавил Саакашвили.

Он полагает, что пять лет правления на Украине Порошенко украинскомй народу следует считать потерянными. Также Саакашвили пожелал украинцам «преодолеть непонимание и наверстать это время».

Ранее Саакашвили объявил об участии своей партии в выборах на Украине в 2019 году.