Лавров в ООН призвал учиться искусству договариваться
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал все государства мира вспомнить искусство договариваться. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, такое поведение как, диктат и принуждение следует отправить «на свалку» истории.
Он также добавил, что ряд стран пытается сохранить за собой статус «мировых лидеров» и затормозить процесс формирования многополярности.
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Лавров подчеркнул, что подобные действия девальвируют международное право.
Ранее Лавров заявил, что решение различных мировых государств об отказе от расчета в долларах приведет к ослаблению позиций США.
По его словам, это процесс является «естественным».