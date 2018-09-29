Лавров в ООН призвал учиться искусству договариваться

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал все государства мира вспомнить искусство договариваться. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такое поведение как, диктат и принуждение следует отправить «на свалку» истории.

Он также добавил, что ряд стран пытается сохранить за собой статус «мировых лидеров» и затормозить процесс формирования многополярности.

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Лавров подчеркнул, что подобные действия девальвируют международное право.

Ранее Лавров заявил, что решение различных мировых государств об отказе от расчета в долларах приведет к ослаблению позиций США.

По его словам, это процесс является «естественным».