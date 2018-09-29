Лавров призвал Запад оказать влияние на Украину
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает страны Запада вразумить правительство Украины по поводу ввода войск в Донбасс. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, украинские власти тешат себя иллюзиями о введении оккупационных сил в Донбасс.
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Он также добавил, что Запад должен заставить Киев прекратить блокаду Донбасса.
Лавров подчеркнул, что российская сторона поддерживает деятельность миссии ОБСЕ на Украине.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о миротворческих войсках в Донбассе.