Лавров призвал Запад оказать влияние на Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает страны Запада вразумить правительство Украины по поводу ввода войск в Донбасс. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинские власти тешат себя иллюзиями о введении оккупационных сил в Донбасс.

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Он также добавил, что Запад должен заставить Киев прекратить блокаду Донбасса.

Лавров подчеркнул, что российская сторона поддерживает деятельность миссии ОБСЕ на Украине.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о миротворческих войсках в Донбассе.