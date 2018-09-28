Лавров рассказал, что позволяет отношениям России и США не скатиться

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что регулярные встречи секретаря Совбеза России Николая Патрушева и советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона помогают российско-американским отношениям «не скатиться еще ниже». Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Лавров сделал в ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. По его словам, сейчас по линии Патрушева и Болтона начат диалог.

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«Они встречались в Москве, затем в Женеве встречались в августе. Сейчас готовится их очередная встреча. Это уже хоть что-то, что может позволять поддерживать отношения (между Россией и США — «Газета.Ru») и не допускать их скатывания еще ниже», — отметил министр.

Ранее Лавров рассказал, что ослабит США.