США закрыли одно из консульств в Ираке

США закрыли генконсульство в иракском городе Басра. Об этом официальный представитель американского госдепартамента Хизер Науэрт сообщила в своем твиттере.

По словам представителя, такое решение было принято госсекретарем Майком Помпео на фоне продолжающихся в Ираке беспорядков.

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«Посольство США в Багдаде продолжит оказывать консульские услуги для тех, кто находится в Басре и в окрестностях. Мы по-прежнему привержены поддержке иракцев в южных провинциях и на территории всей страны», — написала Науэрт.

Ранее сообщалось, что в Ираке задержали 30 человек, подозреваемых в поджоге иранского консульства.