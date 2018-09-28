Лавров процитировал слова Волкера про русский народ и свободу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления на Генеральной ассамблее ООН процитировал слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о русском народе, передает РИА «Новости».

«Ладно бы господин Волкер занимался разговорами про украинское урегулирование. Он заявляет постоянно, что, во-первых, Россия, конечно, во всем виновата. А дальше позволяет себе следующее — я даже цитирую, выписал специально, чтобы не забыть: «Русский народ заслуживает свободу, — говорит представитель США по Украине. — А украинский опыт должен вдохновить русский народ», — сказал Лавров.

Реклама

Он также предложил слушателям самостоятельно делать выводы о том, «кто призывает к вмешательству, а кто нет».

Ранее сообщалось, что Лавров пошутил про вмешательство в выборы в Каталонии.