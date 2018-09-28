Лавров: Россия сделает все для сохранения СВПД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона сделает все для сохранения ядерного соглашения с Ираном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление глава МИДа сделал в ходе выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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«Ядерное соглашение с Ираном может быть не идеально. Однако оно до сих пор успешно противодействует развитию иранской ядерной программы и еще три года назад — весьма вероятной эскалации. Это немало. Поэтому мы, европейцы, придерживаемся соглашения», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что европейские государства в соглашении призывают Иран продолжать придерживаться СВПД, при этом обращают внимание на «негативную роль Ирана в регионе или опасности его программы баллистических ракет».

Ранее в США предостерегли от инвестиций в Иран.