Лавров: Россия сделает все для сохранения СВПД
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона сделает все для сохранения ядерного соглашения с Ираном. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление глава МИДа сделал в ходе выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Ядерное соглашение с Ираном может быть не идеально. Однако оно до сих пор успешно противодействует развитию иранской ядерной программы и еще три года назад — весьма вероятной эскалации. Это немало. Поэтому мы, европейцы, придерживаемся соглашения», — подчеркнул Лавров.
Он добавил, что европейские государства в соглашении призывают Иран продолжать придерживаться СВПД, при этом обращают внимание на «негативную роль Ирана в регионе или опасности его программы баллистических ракет».
Ранее в США предостерегли от инвестиций в Иран.