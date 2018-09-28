Конгрессмены США опубликуют показания по «российскому делу»

Комитет по разведке палаты представителей США принял решение о публикации показаний 53 человек из окружения президента США Дональда Трампа и бывших сотрудников администрации Барака Обамы, которые были получены в рамках расследования российского вмешательства, передает Politico.

Сообщается, что документы будут опубликованы в течение нескольких недель или даже дней. Планируется опубликовать все документы сразу.

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Отмечается, что голосование прошло в пятницу в закрытом режиме, решение было принято единогласно. Ожидается, что показания, которые занимают объем в несколько тысяч страниц, будут направлены на рассмотрение разведсообщества США, а также офиса национальной разведки, после чего будет выдано официальное разрешение на их публикацию.

Ранее сообщалось, что Трампа призывают немедленно рассекретить документы по «российскому делу».