На Украине возбудили дело о госизмене из-за выдачи венгерских паспортов

На Украине возбудили уголовное дело о госизмене по факту выдачи венгерских паспортов жителям города Берегово в Закарпатской области. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

В пресс-службе областной прокуратуры подчеркнули, что такая классификация дела является предварительной.

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Также в ведомстве подчеркнули, что ведется проверка сообщений СМИ «относительно совершения гражданами Украины действий, направленных во вред суверенитету и территориальной целостности Украины».

Ранее сообщалось, что украинские националисты провели митинг с требованием выгнать из страны украинского консула.