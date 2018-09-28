На Украине возбудили дело о госизмене из-за выдачи венгерских паспортов
На Украине возбудили уголовное дело о госизмене по факту выдачи венгерских паспортов жителям города Берегово в Закарпатской области. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
В пресс-службе областной прокуратуры подчеркнули, что такая классификация дела является предварительной.
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Также в ведомстве подчеркнули, что ведется проверка сообщений СМИ «относительно совершения гражданами Украины действий, направленных во вред суверенитету и территориальной целостности Украины».
Ранее сообщалось, что украинские националисты провели митинг с требованием выгнать из страны украинского консула.