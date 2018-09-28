NYT рассказала о кризисе в избирательной системе накануне новых выборов в США

В преддверии промежуточных выборов в конгресс США американская избирательная система находится в сильнейшем кризисе, чем когда-либо, пишет газета The New York Times.

Спустя два года после начала расследования вмешательства России в выборы президента США в 2016 году и по мере приближения новых выборов американская разведка делает все более серьезные предупреждения о возможном вмешательстве в выборы к конгресс со стороны России и других стран, пишет NYT. Однако несмотря на это инфраструктура голосования остается в основном неизменной, отмечает американская газета.

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Так, министерство внутренних дел США проводит удаленное сканирование и оценку электронных систем голосования на избирательных участках в штатах, однако они в основном применяются к серверам с выходом в интернет. Эти меры не смогут устранить проблемы и уязвимости в аппаратах для голосования или системах, используемых для их программирования, отмечается в материале.

NYT пишет, что власти также игнорируют тот факт, что многие аппараты для голосования отключены от интернета, что дает возможность говорить о том, что они неуязвимы для хакеров. Однако фактически такие аппараты доступны через модемы, которые используются для передачи итогов голосования в ночь выборов, говорится в материале.

Кроме того, власти Соединенных Штатов не установили надежной системы проверки голосования после выборов, пишет газета. Лучшим вариантом удостовериться, что никто не изменил результаты голосования, на следующих выборах в США мог бы стать ручной подсчет бумажных бюллетеней для сверки с результатами голосования, добавляет NYT.

Американская газета задается вопросом, как избирательная система стала настолько уязвимой и почему чиновники не пытались ее исправить. Ответ сводится «к деньгам и политике», поясняет издание. Как пишет NYT, причина в том, что аппараты для голосования были сделаны частными компаниями, у которых хорошие связи и полный контроль над их программным обеспечением. Так, если после обнаружения каких-либо нарушений на выборах компания будет судиться, то в доступе к ее программному обеспечению, скорее всего, будет отказано, так как компания является частной.

В настоящее время в США используется 350 тыс. аппаратов для голосования двух видов, каждый из которых испытывает серьезные проблемы в сфере безопасности, пишет NYT. Можно с уверенностью сказать, хотя немногие могут произнести это публично, что урна для голосования в США много раз терпела неудачу и может потерпеть ее снова, заключает газета.

Выборы в конгресс на территории Соединенных Штатов пройдут 6 ноября.