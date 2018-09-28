Стала известна дата приезда Курца в Петербург для встречи с Путиным

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что канцлер Австрии Себастьян Курц, который планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, приедет в Санкт-Петербург 3 октября, передает РИА «Новости».

«Третьего октября», — ответил Ушаков на соответствующий вопрос журналистов.

Реклама

Отмечается, что в последний раз Путин и Курц общались в августе, когда российский глава государства посетил свадебную церемонию министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера, после которой лидеры провели краткую встречу в аэропорту города Грац, в ходе которой, по словам австрийского канцлера, обсуждалась тема отношений между Европейским союзом и Россией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения о том, что Путин планирует встретиться с Курцем в Санкт-Петербурге в ближайшее время.