Пашинян и Алиев побеседовали в Душанбе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился и побеседовал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом армянский премьер сообщил на своей странице в фейсбуке.

Встреча состоялась в Душенбе, где проходит заседание Совета глав государств СНГ.

Реклама

«В Душанбе между мной и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состоялся разговор. Я расскажу детали по возвращению в Ереван», — написал Пашинян.

Издание panorama.am сообщает, что лидеры двух стран перекинулись парой фраз.

Первая встреча Пашиняна и Алиева состоялась в июне этого года. Их познакомил российский президент Владимир Путин.