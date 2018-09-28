Трамп оценил показания Кавано в связи с обвинениями в сексуальном насилии

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на выступление своего кандидата в Верховный суд США Бретта Кавано, который перед конгрессом страны дал показания в связи с обвинениями в сексуальном насилии. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам Трампа, Кавано показал стране, почему его выдвинули в качестве кандидата в Верховный суд.

Реклама

«Стратегия демократов «найти и уничтожить» позорна, и этот процесс [против Кавано] был полным обманом и попыткой задержать, помешать и воспрепятствовать [его избранию]», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что выступление Кавано было «мощным, честным и захватывающим».

Ранее Кавано, которого на эту должность продвигает американский президент Дональд Трамп, заявил, что новые обвинения в его адрес являются безумными.