Лавров и Аббас обсудили палестино-израильское урегулирование

В Нью-Йорке на полях 73-й Генассамблеи ООН состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

По данным пресс-службы, стороны высказались за укрепление палестино-российских связей в различных областях.

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Отмечается, что также в ходе беседы состоялся обмен мнениями по тематике достижения справедливого палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой основе и некоторые аспекты ближневосточной региональной повестки дня.

Ранее сообщалось, что Палестина поддержала позицию России по Крыму.