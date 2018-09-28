Названы темы переговоров глав МИД России и Франции

На полях 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств России и Франции Сергея Лаврова и Жан-Ив Ле Дриана. Об этом говорится на официальном сайте российского МИДа.

По данным пресс-службы, Лавров и Ле Дриан обсудили ситуацию в Сирии, а также Ливию и Йемен.

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«Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Сирии, вокруг Ливии и Йемена. Рассмотрели ход выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, были затронуты и отдельные вопросы двусторонней повестки дня.

«Даже страны, которые соседствуют в Европе, оказавшись в Нью-Йорке, все равно хотят встречаться», — сказал Лавров, открывая встречу.

Также сообщается, что переговоры проходили в закрытом формате.

Ранее стало известно, когда президент России Владимир Путин намерен посетить Францию.