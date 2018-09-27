Песков рассказал о масштабах проблемы «фейк ньюз»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что распространение ложных новостей является общемировой проблемой, которой подвержены многие СМИ, передает РИА «Новости».

«СМИ не могут быть сами по себе «фейк ньюз». СМИ распространяют ложную информацию, ложные новости. К сожалению, распространение ложной новости — это очень серьезное заболевание современных средств массовой информации. Эта проблема, которая свойственна, наверно, средствам массовой информации во всем мире», — сказал Песков.

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Он подчеркнул, что такая ситуация заслуживает общего внимания, однако отметил, что в Кремле считают неверным подходом ассоциировать СМИ всей страны со СМИ, распространяющими заведомо неверную информацию.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко отказался отвечать на вопросы журналистов из России на Генассамблее ООН, назвав российские СМИ «фейк-ньюс».