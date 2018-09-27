В Кремле оценили новые санкции Украины против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не обсуждали ответ на санкции Украины против некоторых российских предприятий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что минэкономики Украины ввело санкции против нескольких российских предприятий. Среди них оказались компании «РЖД Логистика», «Промкомплекспласт», «Газголдер». Сове решение в ведомстве объяснили тем, что данные предприятия сотрудничают с компаниями из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Песков подчеркнул, что в данный момент Кремль «не сформулировал» каких-либо ответных мер.

«Но я еще раз только могу вам сказать, что, безусловно, мы исходим из принципов взаимности», — заметил пресс-секретарь президента.

Также он подчеркнул, что в России делают акцент на приоритете шагов, которые «наилучшим» образом отвечают интересам страны.