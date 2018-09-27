Песков ответил на просьбу проверить информацию о Чепиге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о награждении президентом России полковника Анатолия Чепиги, в котором ранее СМИ «опознали» подозреваемого в Великобритании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Руслана Боширова, будет проверена, передает РИА «Новости».

«Безусловно, мы проверим и дадим вам такую информацию», — ответил Песков на соответствующую просьбу журналистов.

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Он также отметил, что не знает о существовании такого полковника и переадресовал вопросы на тему военнослужащих в Министерство обороны России.

«Что касается офицеров армии, что касается граждан, которые являются военнослужащими, то вопросы нужно адресовать в министерство обороны, а не к нам», — сказал Песков.

Он также ответил на вопрос о внешнем сходстве Чепиги с Бошировым, заметив, что «есть много людей, похожих друг на друга».

«Но кто этот гражданин, который указывается в этом расследовании, я вам сказать не могу, потому что не располагаю такой информацией», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что президент России Владимир Путин располагает данными о том, что Боширов, как и Александр Петров, тоже являющийся подозреваемым по делу об отравлении в Солсбери, является гражданским лицом.

Ранее СМИ писали, что односельчане узнали Чепигу на фото Руслана Боширова из Солсбери.