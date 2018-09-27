Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Курца

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения о том, что президент России Владимир Путин планирует встретиться с австрийским канцлером Себастьяном Курцем в Санкт-Петербурге в ближайшее время, передает РИА «Новости».

«Да, такие переговоры готовятся. Мы еще дадим об этом официальное сообщение. Мы ожидаем, что встреча Путина и Курца состоится в ближайшее время в Санкт-Петербурге», — сказал Песков.

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Он также отметил, что двусторонние отношения между Россией и Австрией «несмотря на переживаемые в эти годы сложности, развиваются по восходящей». По его словам, у сторон есть конкретные планы по расширению торгово-инвестиционного сотрудничества в различных областях, а при каждой встрече Путин и Курц обмениваются по таким темам, как Украина, Сирия, отношения России и ЕС, а также другие темы.

Ранее посол России в Австрии заявил, что Путин и Курц встретятся в Петербурге.