Лавров предупредил о гуманитарных проблемах из-за действий СБ ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил о том, что наращивание санкций в отношении КНДР может быть чревато гуманитарными проблемами для граждан Северной Кореи, передает РИА «Новости».

«Дальнейшее наращивание санкций уже выходит за рамки мер по перекрытию каналов финансирования запрещенных ракетно-ядерных программ Пхеньяна и угрожает северокорейским гражданам недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными тяготами», — сказал Лавров в ходе своего выступления на заседании Совета безопасности ООН по ситуации вокруг КНДР.

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Он подчеркнул, что перегибы в задействовании санкционного инструментария Совета безопасности уже привели к тому, что государства-члены СБ ООН и международные организации не могут в нормальном режиме поддерживать с КНДР даже гуманитарные, спортивные и дипломатические связи.

Ранее Лавров заявил, что Россия будет содействовать объединению Северной и Южной Корей.