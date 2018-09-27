Делегация России удивилась выдуманной встрече главы МИД Британии и Лаврова

Представители российской делегации в ООН заявили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и его британский коллега Джереми Хант не встречались на полях Генеральной ассамблеи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Хант заявил в эфире телеканала Sky News, что провел «довольно жесткую» беседу с Лавровым. Он отметил, что они обменялись мнениями по некоторым вопросам.

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«С удивлением ознакомились с заявлениями главы британского Форин Офис о том, что он провел встречу с Лавровым», — заявили представители российской делегации и подчеркнули, что министры не проводили переговоров.

В делегации указали, что утром 27 сентября прошел рабочий завтрак постоянной пятерки Совбеза ООН с генеральным секретарем организации, во время которого стороны обменялись мнениями по различным вопросам.

«Как всегда британская сторона выдает желаемое за действительное», — заключили в делегации.

Хант ранее также оценил вероятность войны с Россией.