Путин и Курц встретятся в Петербурге

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц проведут встречу в Санкт-Петербурге на следующей неделе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла России в Австрии Дмитрия Любинского.

По словам Любинского, Россия и Австрия «интенсивно работают» для последовательной реализации достигнутых ранее договоренностей. В частности, они касаются экономической сферы, включая энергетику, инфраструктурные проекты и другие направления. Также реализуются проекты в культурно-гуманитарной сфере, добавил посол.

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«Я ни минуты не сомневаюсь, что весь этот блок вопросов станет приоритетной темой обсуждения между президентом России и федеральным канцлером [Австрии] уже на следующей неделе», — сказал Любинский.

Точную дату встречи посол не назвал.

Ранее сообщалось, что Путин и Курц поговорили в аэропорту после свадьбы главы МИД Австрии.