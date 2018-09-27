CNBC: Трамп похвастался уважением Китая к его «большому мозгу»

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в Китае его уважают, вероятно, за «очень большой мозг», сообщил американский телеканал CNBC.

Отмечается, что Трамп сказал об этом во время пресс-конференции, во время которой затрагивался широкий круг вопросов, в том числе по теме КНДР, а также сексуальный скандал с кандидатом на пост судьи в Верховный суд США Бреттом Кавано.

Помимо этого, американский лидер во время встречи с журналистами повторил свои обвинения в адрес Пекина, которого Трамп обвиняет в попытке вмешательства в промежуточные выборы в конгресс США. Выборы состоятся 6 ноября. CNBC отмечает, что Трамп не предоставил каких-либо конкретных деталей обвинения, американский президент лишь уточнил, что у Вашингтона «есть доказательства» вмешательства Китая.