Atlantic: Трамп оскорбил Трюдо на глазах у мира

Самым холодным моментом в американо-канадских отношениях за последние месяцы может стать тот факт, что президент США Дональд Трамп отказал в личной встрече премьер-министру Канады Джастину Трюдо на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет журнал The Atlantic.

Выступая на пресс-конференции, Трамп сказал журналистам, что он отказался от возможности лично встретиться с Трюдо, потому что «его пошлины слишком высоки, и он, похоже, не хочет менять свою позицию». Американский президент также высказал недовольство канадскими переговорщиками, которые ведут диалог по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА). В частности, Трамп высказал недовольство главой МИД Канады Христи Фриланд, которая ведет торговые переговоры.

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Издание The Atlantic отмечает, что отношения канадского премьера и американского президента не всегда были такими холодными. Так, во время начала президентства Дональда Трампа его отношения с Джастином Трюдо некоторые называли «бромансом» (тесные дружеские отношения мужчин. — «Газета.Ru»).

Трюдо одним из первых поздравил Трампа с вступлением в должность, тепло отметив, что у Канады «нет более близкого друга, союзника и партнера, чем Соединенные Штаты», отмечается в материале.

Однако этим летом Вашингтон объявил о введении высоких пошлин на сталь и алюминий из Канады. В свою очередь Трюдо отреагировал ответными мерами.

Уже к июню после напряженного саммита G7 в Квебеке американский лидер Дональд Трамп сначала назвал поведение канадского премьера «кротким и мягким», а затем «слабым и нечестным», напоминает The Atlantic.

Ранее сообщалось, что США ожидают заключения новой торговой сделки с Канадой в ближайшее время.