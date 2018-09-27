Daily Beast: Россия вступила в открытую агрессию с США в соцсетях

Россия перешла от скрытых действий к открытым, и теперь активизировала публичную дипломатию, чтобы влиять на граждан США и других людей, пишет американское издание The Daily Beast.

Агрессивной тактике Москвы помогает и президент США Дональд Трамп, который публично подрывает доверие к собственной команде специалистов по национальной безопасности, а также постоянно заявляет о том, что расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера, который ведет дело о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, является «охотой на ведьм», пишет издание.

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Директор Альянса по защите демократии в Вашингтоне Лора Розенберг считает, что за последние девять месяцев со стороны России последовала еще более агрессивная кампания через социальные сети. Эксперт объяснила это тем, что в Москве были воодушевлены пренебрежительным отношением президента США Дональда Трампа к «вмешательству» России в избирательный процесс, отмечает Daily Beast.

Розенберг со ссылкой на опросы в США отметила, что Трампу удалось изменить общественное мнение — особенно среди сторонников республиканцев, которые полагают, в частности, что Вашингтону следует улучшить отношения с Москвой.

В материале говорится, что официальный представитель МИД России Мария Захарова вступила в «открытую словесную борьбу». Это ведомство вместе с другими российскими посольствами соревнуется в конкурсе по написанию «самого злобного репоста с критикой России», пишет издание. В этом году первое место досталось посольству в Вашингтоне, отмечается в материале.