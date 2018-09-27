Василий Орлов вступил в должность губернатора Амурской области

Василий Орлов, победивший на выборах губернатора Амурской области, вступил в должность главы региона, передает ТАСС.

«Хотел бы поблагодарить земляков, проголосовавших, благодарю команду, нам удалось собрать лучших из лучших. Благодарю семью... У нас впереди большие планы, надеюсь, все получится», - сказал Орлов.

Реклама

С инаугурацией Орлова поздравил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Главное содержание в вашей работе - не власть а ответственность перед людьми, которые отдали голоса. <...> реализация проектов - вторая очередь космодрома, Амурский ГПЗ - эти и другие проекты для создания лучших условий», - сказал Трутнев.