Трутнев дал оценку решению Кожемяко стать главой Приморья

Решение Олега Кожемяко оставить Сахалин и возглавить Приморский край полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев назвал смелым.

Президент РФ Владимир Путин назначил главу Сахалинской области Кожемяко исполняющим обязанности главы Приморского края.

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«Что касается решения Олега Николаевича Кожемяко обратиться к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой разрешить ему принять участие в выборах... могу одно сказать, что это решение для него достаточно смелое, я бы так мягко выразился. Потому, что на сегодняшний день он должен будет сложить полномочия, а как дальше его жизнь будет складываться, будут решать граждане Приморья», - цитирует ТАСС Трутнева.

Он отметил, что на Сахалине найдется сильный руководитель.

«Я уверен в том, что жители Сахалина найдут правильное решение, что будут сильные люди, что они продолжат и усилят ту энергетику, с которой развивается территория», - сказал Трутнев, добавив, что смена главы в этом отношении полезна для региона, поскольку новый человек придет «со своим драйвом».

Трутнев добавил, что планирует встретиться с Кожемяко в пятницу.