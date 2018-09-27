В Китае осадили Трампа после обвинений во «вмешательстве» в американские выборы

Официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан заявил, что Китай не вмешивается во внутреннюю политику других стран, передает РИА «Новости».

Отмечается, что так китайская сторона отреагировала на обвинения президента США Дональда Трампа в попытках вмешаться в выборы на территории страны в 2018 году.

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«Мы рекомендуем США прекратить свои безосновательные обвинения и клевету в отношении Китая», — сказал Шуан.

Он добавил, что в мире хорошо известно, кто чаще всего вмешивается в дела других государств.

Ранее высокопоставленный представитель администрации американского президента заявил, что вмешательство Китая во внутренние дела США достигло недопустимого уровня.