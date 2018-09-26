Роухани: Иран не хочет войны с США на Ближнем Востоке

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не желает войны с США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Иран не намерен атаковать американские вооруженные силы.

Он также подчеркнул, что Тегеран «не хочет наращивания напряженности» на Ближнем Востоке.

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Однако, Роухани добавил, что Вашингтон должен объяснить причины своего присутствия в регионе.

Ранее СМИ сообщили, что Иран может позволить себе сыграть в ожидающую игру с президентом США Дональдом Трампом, который ввел в отношении Тегерана санкции после выхода из ядерной сделки.

Как отмечается, внешняя политика для Трампа — всего лишь отвлечение внимания.