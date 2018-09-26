Моралес резко осудил политику США в присутствии Трампа

Президент Боливии Эво Моралес резко осудил политику США на заседании СБ ООН, на котором присутствовал американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Моралес обвинил США в неуважении к принципам ООН и международному праву.

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Как отмечается, президент Боливии также заявил, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела других стран.

При этом Трамп проигнорировал обвинения Моралеса.

Ранее Моралес заявил, что осуждает планы правительства США по «свержению» лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

По его словам, Боливия осуждает «заговор» Трампа против Мадуро.