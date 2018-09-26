Порошенко передал генсеку ООН ноту о непродлении договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу ноту о решении Киева не продлевать договор о дружбе с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, эта ноту будет распространена в качестве официального документа ГА и СБ ООН.

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Ранее сообщалось, что МИД Украины уведомил Москву о решении не продлевать договор о дружбе.

19 сентября на Украине вступил в силу указ о прекращении договора о дружбе с Россией.

По решению СНБО, МИД Украины должен заявить России о желании Украины прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, подписанном в 1997 году.