Порошенко передал генсеку ООН ноту о непродлении договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу ноту о решении Киева не продлевать договор о дружбе с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, эта ноту будет распространена в качестве официального документа ГА и СБ ООН.
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Ранее сообщалось, что МИД Украины уведомил Москву о решении не продлевать договор о дружбе.
19 сентября на Украине вступил в силу указ о прекращении договора о дружбе с Россией.
По решению СНБО, МИД Украины должен заявить России о желании Украины прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, подписанном в 1997 году.