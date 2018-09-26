Кандидат Трампа в Верховный суд США ответил на обвинения в групповом изнасиловании

Кандидат на пост судьи в Верховный суд США Бретт Кавано, которого на эту должность продвигает американский президент Дональд Трамп, заявил, что новые обвинения в его адрес являются безумными. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, он категорически отрицает новые обвинения в непристойном поведении.

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Он также добавил, что сексуальные домогательства являются «ужасающим» и «морально неправильным» преступлением.

Кавано подчеркнул, что никого не подвергал сексуальному насилию.

По данным РИА «Новости», третья женщина обвинила Кавано в том, что он присутствовал при ее групповом изнасиловании в студенческие годы в 1980-х.

Ранее сообщалось, что Кавано оправдал обвинения в домогательствах своей девственностью.