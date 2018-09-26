Россия будет содействовать объединению Северной и Южной Корей

Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД КНДР Ли Ен Хо заявил, что Россия готова всячески содействовать воссоединению Северной и Южной Корей, передает РИА «Новости».

Также российский министр поздравил своего коллегу из КНДР с успешным проведением саммита двух Корей в Пхеньяне.

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«Мы будем готовы всячески содействовать тому, чтобы Корейский полуостров воссоединялся, создалась экономическая, транспортная инфраструктура», — сказал Лавров.

Глава МИД России также отметил, что Москва намерена инициировать в Совбезе ООН предложения по поддержке мирного процесса между Сеулом и Пхеньяном.

Ранее сообщалось, что в МИДе осудили давление США на ООН в вопросе санкций против КНДР.