Лавров: Россия предостерегает Запад от новых ударов по САР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона предостерегает западные страны от новых ударов по территории Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия предостерегает Запад от ударов по САР под «очередным инсценированным предлогом».

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Он также добавил, что данные удары подорвут усилия по продвижению политического урегулирования в регионе.

Лавров подчеркнул, что возможные удары по Сирии станут грубым нарушением устава ООН.

Ранее сообщалось, что американский постпред при ООН Никки Хейли приписала заслугу в неприменении химоружия в Сирии президенту США Дональду Трампу.