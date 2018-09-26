Лавров рассказал о последствиях выхода США из иранской ядерной сделки

Глава МИД России Сергей Лавров полагает, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) серьезно угрожает режиму нераспространения ядерного оружия, передает РИА «Новости».

Лавров подчеркнул, что Тегеран четко следует взятым на себя в рамках СВПД обязательствам, что регулярно подтверждает МАГАТЭ.

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«Россия убеждена в необходимости сохранить СВПД, над чем мы сейчас активно работаем вместе с Ираном, Китаем, Евросоюзом. В противном случае мы можем столкнуться с ростом напряженности на всем Ближнем Востоке, чреватым рисками для региональной стабильности и режима нераспространения», — сказал Лавров.

Он также отметил, что развал иранской ядреной сделки негативно отражается на денуклеаризации Корейского полуострова.

«Развал СВПД был бы весьма контрпродуктивен и для предпринимаемых сейчас усилий по денуклеаризации Корейского полуострова, которые мы приветствуем и активно поддерживаем», — добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео рассчитывает встретиться с Лавровым в ООН.