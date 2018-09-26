Медведев рассказал, что нужно для решения конфликта на Украине

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что для решения конфликта на Украине необходима твердая политическая воля правительства страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, заявления о том, что минский формат «умер» не помогут в данной ситуации.

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Он также добавил, что правительству Украины необходимо искать «какие-то другие форматы» для решения конфликта на востоке страны.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, какой, по мнению Киева и западных партнеров, должна быть миротворческая миссия в Донбассе.

По его словам, план предусматривает наличие в Донбассе военных, полицейских и международной администрации.