Песков рассказал о планах Путина посетить две страны за один день

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что в четверг, 27 сентября, российский лидер намерен посетить Азербайджан и Таджикистан. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Завтра [27 сентября] рано-рано утром президент вылетит в Баку, где состоится форум регионов России-Азербайджана», — сказал Песков.

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Он отметил, что Путин вместе с таджикским лидером Ильхамом Алиевым выступит перед главами регионов, а также посетит соревнования по дзюдо, которые проходят в рамках чемпионата мира.

«Завтра вечером [27 сентября] президент уже будет в Душанбе на неформальном обеде, и послезавтра состоятся все мероприятия в рамках саммита СНГ», — отметил Песков.

Он также рассказал, что Путин посетит несколько рабочих совещаний.

Ранее сообщалось, что Алиев пригласил Путина в Азербайджан.