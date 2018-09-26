Националисты митингуют и требуют выслать с Украины консула Венгрии
У здания министерства иностранных дел Украины митингуют националисты с требованием выслать из страны венгерского консула, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ рассказали, что консульство Венгрии в Закарпатье тайно выдает венгерские паспорта местным украинцам. Это вызвало резкую реакцию со стороны украинских властей, которые пригрозили выслать венгерского консула.
По словам организатора акции, МИД обязан жестко отреагировать на ситуацию в Берегово, а «консул Венгрии на Украине должен быть выслан из страны». Участники акции передали свои требования в ведомство, назвав Венгрию «страной-агрессором на дипломатическом уровне».
После митинга националисты намерены отправиться к посольству Венгрии и также выдвинуть там ряд требований.
Ранее правительство Венгрии пригрозило замедлить интеграцию Украины в Евросоюз на фоне «паспортного скандала». Венгерский министр назвал недружелюбным актом использование информации о выдаче венгерского гражданства в политических целях. Сийярто также назвал нормальной практикой наличие двойного гражданства в ЕС и усомнился, что Украина действительно серьезно настроена на вступление в Евросоюз и НАТО.