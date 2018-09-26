В Совфеде рассказали о подготовке новой встречи парламентариев США и России

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что парламентарии США и России в данный момент обсуждают различные форматы для новых встреч. Слова Косачева передает РИА «Новости».

По словам Косачева, в данный момент обсуждаются различные форматы для будущих встреч, однако «все упирается» в вопрос с антироссийскими санкциями.

Реклама

«Только когда этот вопрос будет решен, можно будет переходить к каким-то практическим действиям», — отметил Косачев.

Сенатор добавил, что «теоретически» встречи парламентариев возможны на территории третьего государства, однако в данный момент на этот счет нет договоренностей. При этом Косачев рассказал, что стороны «обменялись идеями» по этому вопросу.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду на то, что после встречи с парламентариями США возникнут подвижки в вопросе взаимного снятия санкций.