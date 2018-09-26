Абэ назвал условие нормализации отношений с КНДР

Премьер Японии Синдзо Абэ выразил готовность к личной встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном, передает РИА «Новости».

По словам Абэ, встреча должна поспособствовать решению проблемы похищенных японцев, который были вывезены спецслужбами КНДР в 1970-80-х. Он заметил, что это необходимо для того, чтобы «подвести черту под несчастным прошлым» и двигаться к нормализации отношений.

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«Пока это не решено, но эта встреча должна привести к решению проблемы насильно удерживаемых в Северной Корее японских граждан», — сказал Абэ.

Он добавил, что внимательно следит за происходящим в Северной Корее, у которой есть возможность «поймать свой исторический шанс».

Ранее президент США Дональд Трамп лестно отозвался о северокорейском лидере Ким Чен Ыне на встрече с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином.