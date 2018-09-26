Доклад представителя Крыма о действиях Украины шокировал ООН

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте Александр Молохов выступил на 39-й сессии Совета по правам человека ООН и рассказал об устроенной Украиной тотальной блокаде региона, передает РИА «Новости».

По словам Молохова, он проинформировал международную общественность о том, как власти Киева блокируют энерго- и водоснабжение полуострова, а также препятствуют поставкам в регион товаров и продовольствия.

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«Для многих это был шок. Неправомерные действия украинских властей в 2014-2017 годах стали фактором, способствовавшим развитию гуманитарного кризиса в Крыму, и привели к массовым нарушениям прав человека в регионе», — заявил Молохов.

Он добавил, что наложенные в связи с возвращением Крыма в состав России санкции лишают жителей полуострова доступа к необходимым ресурсам и ограничивают свободу их передвижения.

Ранее Молохов сообщил о том, что украинская делегация угрожала правозащитникам из России, которые представляют интересы Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.