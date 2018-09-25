Представитель Крыма в СПЧ ООН рассказал об угрозах украинской делегации

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте Александр Молохов сообщил о том, что украинская делегация угрожала правозащитникам из России, которые представляют интересы Крыма на 39-й сессии Совета по правам человека ООН, передает РИА «Новости».

«Единственный нехороший момент случился уже после заседания. Один из представителей украинской делегации дождался нашего выхода из зала заседания и персонально высказал в адрес Сергея Пинчуку угрозу, сказав, что они его «достанут», после чего сделал соответствующий неприличный жест одним пальцем», — сказал Молохов.

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По его словам, это произошло на глазах многочисленных свидетелей и «оставило определенный осадок».

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