Генассамблея ООН встретила смехом начало выступления Трампа

Участники заседания 73-й Генеральной ассамблеи ООН рассмеялись в начале выступления президента США Дональда Трампа, передает TIME

Зал рассмеялся после того, как Трамп рассказал об изменениях ситуации в США, которые произошли за время его лидерства. В числе прочего, Трамп сказал, что менее, чем за два года смог достичь больше, нежели все его предшественники за тот же срок.

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Президент отметил, что не ожидал такой реакции, но назвал ее «нормальной», после чего продолжил рассказывать о достижениях своей администрации.

Ранее сообщалось, что Трамп опоздал на выступление Генассамблеи ООН.

«Газета.Ru» следит за выступлением Трампа на заседании Генассамблеи ООН в режиме онлайн.