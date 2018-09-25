В ЛНР ответили Ющенко на сравнение Донбасса с нацистской Германией

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник прокомментировал слова бывшего президента Украины Виктора Ющенко о том, что в Донбассе невозможно проведение выборов под эгидой Киева, так как за четыре года военного конфликта ситуация в регионе стала схожей с ситуацией в Германии после поражения во Второй мировой войне, передает РИА «Новости».

«Ющенко нужно быть аккуратнее с инициативами по ограничению гражданских и политических прав граждан. Это предложение можно будет применить потом против населения, поддержавшего госпереворот в Киеве, и сделать это именно по предложению Ющенко», — сказал Мирошник.

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Он также назвал Ющенко «самым провальным президентом Украины», который многое сделал для раскола страны по национальному и языковому признаку.

«Да и о «жертвах пропаганды» и нацистской Германии Виктор Ющенко знает достаточно много, ведь именно там в плену его «папа пристрастился к хорошему кофе», — добавил Мирошник.

Ранее сообщалось, что Ющенко сравнил население Донбасса с жителями нацистской Германии.