Тимошенко снова стала лидером президентского рейтинга на Украине

Лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко снова возглавила президентский рейтинг в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса, проведенного социологической группой «рейтинг».

Отмечается, что за Тимошенко готовы отдать голоса 13,2% опрошенных. Ее ближайшим преследователем оказался шоумен Владимир Зеленский — за него готовы проголосовать 7,8% украинцев. Рейтинг президента Украины Петра Порошенко составил 6,8%.

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Отмечается, что 17,0% респондентов не определились с выбором, еще 12,6% не собираются голосовать. Выборы президента на Украине состоятся весной 2019 года.

Ранее сообщалось, что за переизбрание Порошенко высказались только 5% граждан Украины.