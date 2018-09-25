El Pais: Бразилия в ожидании самых ярких выборов в истории

В Бразилии ожидают одни из самых ярких выборов президента в октябре 2018 года, пишет испаноязычное издание El Pais.

В последние годы в стране росло ощущение приближения судьбоносных выборов, пишет издание.

Уже 9 сентября в стране прошли теледебаты для кандидатов в президенты. В материале отмечается, что из 13 кандидатов отсутствовали трое. Не было на теледебатах и экс-президента Лулу да Силву, который отбывает 12-летний срок по делу о коррупции. Позже он был вынужден отозвать свою кандидатуру на президентских выборах из-за регламента.

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Издание пишет, что политик Жаир Болсонару включился в предвыборную президентскую гонку с таким количеством сторонников, что мог бы с легкостью рассчитывать на победу. Однако во время теледебатов он не смог удержать приобретенную им высоту.

Как пишет El Pais, первый тур голосования состоится 7 октября. Страна накануне выборов находится между «безумием и параличом», заключает газета.