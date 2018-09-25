Daily Mаil: Тереза Мэй в ООН призовет страны к объединению из-за угрозы химоружия

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях Генеральной ассамблеи ООН призовет международное сообщество объединиться против использования химического оружия, сообщает британский таблоид Daily Mail.

Британский премьер выступит на заседании по нераспространению химоружия в Нью-Йорке, которое возглавит президент США Дональд Трамп. Тереза Мэй намерена сообщить мировым лидерам, что «красная черта» в вопросе химического оружия в настоящее время «размывается», говорится в материале. Об этом она расскажет на примере инцидента с отравлением в Солсбери, пишет издание.

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Помимо этого, Тереза Мэй поставит вопрос привлечения к ответственности тех, кто применяет химоружие, и призовет страны предпринимать больше совместных усилий для того, чтобы предотвратить его применение, добавляет Daily Mail.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп обсудят на полях Генассамблеи ООН Brexit.