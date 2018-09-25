В ООН поддержали усилия президента Южной Кореи по денуклеаризации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заверил южнокорейского лидера Мун Чже Ина, что организация намерена поддерживать Южную Корею в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-офис ООН.

«Генеральный секретарь [Гутерреш] заверил президента Муна [Чже Ина] в поддержке ООН его усилий», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

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Также отмечается, что генсек «высоко оценил» обязательства по денкулеаризации Корейского полуострова, которые взял на себя Мун Чже Ин, и похвалил его за участие в этом процессе.

Ранее Гутерреш в эфире телеканала CNN заявлял, что организация не намерена вмешиваться в переговорный процесс Соединенных Штатов и Северной Кореи.