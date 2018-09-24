Трамп не намерен ослаблять давление на КНДР
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американский лидер Дональд Трамп не планирует ослаблять давление на Северную Корею. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, Трамп решительно настроен в отношении КНДР.
Он также добавил, что встреча Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном дала «положительные результаты».
Реклама
Помпео подчеркнул, что в настоящее время США не будут ослаблять давление на КНДР.
Ранее Трамп заявил, что его новая встреча с Ким Чен Ыном может состояться в скором времени.
По его словам, между США и КНДР «очень хорошие» отношения.